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Замгенпрокурора отчитался об итогах первой волны аттестации в ГПУ

Первую волну аттестации прошло менее половины прокуроров.

Замгенпрокурора отчитался об итогах первой волны аттестации в ГПУ
Віктор Чумак
Фото: Макс Требухов

Завершилась первая волна аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины во исполнение Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак.

"Сегодня был последний день первой волны аттестации прокуратуры Украины. Замечу эта первая волна началась не с низового звена, как это бывало раньше в других государственных органах для имитации бурной деятельности, а с самой ее верхушки. С Генеральной прокуратуры", - написал Чумак в фейсбуке.

По его данным, на старт этой аттестаций стали 1339 прокуроров. После проведения анонимных тестов на знание законодательства и общие способности их осталось 769.

После третьего этапа - собеседования с прокурорами на предмет соблюдения прокурорской этики, добродетели и соответствия стиля жизни задекларированному богатству их осталось 610.

Таким образом, не прошли аттестацию 729 человек.

"Не 5, не 10 и даже не 30 процентов, а 55,5% от стартовой численности", - подчеркнул замгенпрокурора.

"Заметьте, при этом прокуроры продолжали ходить в суды, участвовать в следственных действиях, объявлять подозрения и передавать дела по подследственности. Ни один коррупционный скандал не стал предметом исследования общества, потому что никто не смог "договориться" или "купить" себе место в будущей прокуратуре. А ушли такие небедные и известные всей стране люди!", - добавил он.

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генпрокуратуры. Также до 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

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