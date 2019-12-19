Украина и Россия "в принципе" договорились по транзиту газа, - Шефчович

Замглавы Еврокомиссии счиатет, что это "позитивные новости для Европы, России и Украины".

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа, заявил вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

Об этом он заявил журналистам в Берлине по итогам многочасовых переговоров, передает Интерфакс-Украина.

"Мы достигли соглашения в принципе", - сказал Шефчович.

"Достигнутые нами принципиальные договоренности завтра обсудят в столицах", - уточнил представитель Еврокомиссии.

По его словам, это "позитивные новости для Европы, России и Украины".

10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РФ провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президентВладимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала Россия. Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

Накануне стало известно, что российский "Газпром" заявил, что готов компенсировать "Нафтогазу" 3 млрд долларов путем принудительного взыскания арестованных активов компании. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящих газовых трехсторонних переговорах.