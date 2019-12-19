"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"

Российский "Газпром" готов компенсировать "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но не деньгами и не газом - напрямую выплачивать деньги "Газпром" тоже не собирается.

Об этом сообщили "Українські новини".

По информации источников агентства, компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему "Газпром" препятствовать не будет. Такой вариант будет обсуждаться на двусторонних переговорах в Берлине, 19 декабря. Если вопрос по 3 млрд будет согласован, то остановки транзита газа с 1 января 2020 года можно будет избежать.

Отмечается, двусторонние переговоры по газовым вопросам, которые возобновились между Украиной и Россией в конце ноября, в ближайшее время могут дать ощутимый результат.

Первая двусторонняя встреча в Вене 28 ноября завершилась тем, что стороны решили активизировать диалог. После этого действительно прошел ряд консультаций, который позволил провести очередную встречу на уровне министров и руководства компаний 19 декабря в Берлине.

По информации "УН", на сегодняшний день российская сторона все-таки согласилась вернуть $3 млрд, но при этом не будет признавать это решение. Как сообщалось, сумма $3 млрд состоит из $2,56 млрд выплат за проигрыш по делу о транзитном контракте, плюс проценты за неуплату в срок. Однако, по информации источников агентства, российская сторона не будет напрямую возвращать деньги, чтоб не признавать проигрыш, а просто не станет препятствовать принудительному взысканию арестованных активов.

"Таким образом, не отказываясь от своей позиции по отношению к решению арбитража, "Газпром" хочет сохранить лицо", - рассказал собеседник, знакомый с позициями договаривающихся сторон.

При этом он отметил, что российская сторона хочет в этом случае, чтобы Украина отказалась и от иска на $12 млрд за компенсацию потерь на случай прекращения транзита. Украинская сторона готова его откорректировать или отказаться, но лишь в случае подходящего срока нового контракта и экономически приемлемого тарифа.

На сегодняшний день Английский коммерческий суд запретил выводить активы "Газпрома" из Великобритании и Нидерландов и заморозил $145 млн дивидендов компании от участия в Северном потоке. Еще в июне были арестованы голландские активы "Газпрома" на $2,6 млрд, а по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в Нидерландах арестованы активы "Газпрома" на $5,2 млрд. "Этих активов достаточно, чтобы полностью взыскать долг Газпрома", - говорил Витренко в интервью "Радио НВ" в конце ноября.

Вопрос о форме возврата $3 млрд, по информации агентства, планируется детально обсудить на встрече в Берлине 19 декабря. Если предложение российской стороны будет принято украинской, то можно ожидать и существенного прогресса по согласованию условий контрактов на транзит и закупку газа.

Что касается транзита, то, по информации "Українських новин", исходя из сегодняшней позиции сторон, он не прекратится с началом 2020 года. Правда, с 1 января нового контракта не будет хотя бы потому, что руководство нового оператора ГТС физически не успеет провести переход с действующего на новый контракт. Глава НАК Андрей Коболев публично заявил, что вероятность вхождения в новый год с новым контрактом стремится к нулю.

С 1 января для транзита газа до заключения долгосрочного контракта может быть использовано два варианта: продление на некоторое время действующего контракта или работа по своп-контрактам.

Условия долгосрочного контракта также пока окончательно не согласованы, однако стороны постепенно идут на уступки. Если изначально российская сторона предлагала годовой контракт на 30 млрд кубометров, а украинская 10-летний на минимум 60 млрд кубов, то сейчас рамки по срокам несколько сузились - до трех и пяти лет, а объемы практически не изменились - 40 (из которых 30 млрд гарантированных) и 60 млрд кубометров соответственно. Тариф транзита будет зависеть от срока контракта и объемов прокачки газа. От тарифа будет зависеть и изменение или полный отказ от иска на $12 мдрд. Правда, по информации источников, в "Газпроме" пока категорически против того, чтоб тариф на транзит был выше действующего.

Также неясно, какими могут быть условия контракта по закупке газа напрямую у "Газпрома". Российская сторона предлагает скидку 25%, правда не совсем понятно, от какой цены. По неофициальной информации, изначально скидка предлагалась от цены "Hub –" (цена на немецком хабе минус транзит до границы Украины), то есть на четверть меньше, чем по решению арбитража. Однако, по заявлению президента РФ Владимира Путина, сделанному 9 декабря в Париже, скидку РФ готова предоставить от цены, по которой газ получают промышленные предприятия Украины сейчас, а она определяется как "Hub +" (цена на немецком хабе плюс транзит до границы Украины).

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа в Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РФ провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президентВладимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала Россия. Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.