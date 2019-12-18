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Запасы газа в ПХГ Украины позволят пройти зиму без импорта, - ОГТСУ

На 1 января объем газа составит около 19 млрд кубометров.

Запасы газа в ПХГ Украины позволят пройти зиму без импорта, - ОГТСУ
Фото: oilcapital.ru

Объем газа в подземных хранилищах газа Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд кубометров.

Такой прогноз озвучил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает "Интерфакс-Украина".

"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", - сказал он в ходе отчета о реализации плана анбандлинга НАК "Нафтогаза".

Макогон подчеркнул, что новый оператор сможет с 1 января обеспечить работу ГТС в случае отсутствия транзита и, помимо накопления больших запасов, для этого была проделана большая работа еще до анбандлинга на уровне "Укртрансгаза", в том числе реконструкция газоперекачивающих станций и линейной части.

Напомним, Украина с 1 ноября по 14 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 9,3%, или на 2,02 млрд кубометров,  до 19,77 млрд кубометров.

По состоянию на 14 декабря запасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимума.

"Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января. Целевой уровень был достигнут 24 сентября.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

С 5 апреля 2019 года Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд кубометров.

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