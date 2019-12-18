"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Украина разблокировала реверс газа из Румынии

Переговоры продолжались более трех лет.

Украина и Румыния подписали подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии с 1 января 2020 года.

Об этом говорится на сайте "Оператора ГТС Украины", который выступил одним из подписантов. Румынскую сторону представляла компания Transgaz.

Фото: tsoua.com

Переговоры продолжались более трех лет при посредничестве Европейской комиссии и при участии операторов Болгарии, Греции и Молдовы.

Соглашение позволяет свободно транспортировать газ в Украину и Молдову из Южной Европы и Турции. С 1 января мощность в точке "Исакча1 - Орловка1" в направлении Румынии составит 17,8 млн кубометров в сутки, в направлении Украины - 15,8 млн кубометров в сутки.

"Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ", - объяснил важность договора Сергей Макогон, генеральный директор "ОГТСУ".

Предыдущий договор между операторами ГТС Украины (раньше это был "Укртрансгаз") и Румынии не позволял транспортировать газ в реверсном направлении и не обеспечивал европейские правила взаимодействия из-за наличия контракта с "Газпромом".

Новый договор также важен для Молдовы, которая зависит от украинской ГТС.

Напомним, что Украина в 2018 году импортировала 10,59 млрд кубометров газа. Из Словакии в 2018 году было импортировано 6 461,6 млн куб. м, Венгрии - 3 433,9 млн куб. м, Польши - 695,1 млн куб. м.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также