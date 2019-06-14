Украина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕС

Украина предложила Молдове свою газотранспортную систему для реверсных поставок газа из Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

"Уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в природном газе без участия Газпрома. Благодаря возможностям ГТС Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС. Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом", - говорится на сайте компании.

Общая мощность в точках соединения ГТС позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей Молдовы.

Для реализации такого режима необходимо подписать соглашения между операторами ГТС о взаимодействии во всех точках соединения между ГТС Украины и Молдовы в соответствии с европейскими правилами. Кроме того, молдавские трейдеры должны подписать соглашения на транспортировку и хранение газа. Эти соглашения не создают финансовых обязательств для молдавской стороны, но дают возможность транспортировать газ украинской ГТС с целью импорта газа в Молдову или закачать газ в украинские хранилища газа при необходимости.

Напомним, что в 2020 году у Молдовы, как и у Украины, истекает срок действия контракта на поставку и транзит российского газа.

Молдова рассчитывала наладить прямой импорт газа из Румынии, но газопровод Унгены-Кишинев не успевают построить по меньшей мере до середины 2020 года.