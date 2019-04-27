Путин предупредил об угрозе газоснабжению Украины без российского транзита

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае прекращения транзита российского газа с 2020 года Украина может остаться и без реверсных поставок из Европы.

Об этом сказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идёт в Западную Европу. Газовая труба советских времен как устроена? Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известная для профессионалов вещь. Публика только, может быть, этого не понимает. Но это чушь, это бред, это обман. Никакого реверса реального нет", - сказал Путин.

"Вот идёт газ по трубе, ведь невозможно утром пускать в аверсном режиме, то есть запускать газ транзитом в Европу, а по ночам, как тать в ночи, переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Это невозможно. Поэтому что происходит? Идёт газ в Европу, ответвления от газовых транзитных труб идут на всю территорию Украины. Газ берётся в обычном режиме, потом по бумагам пишется, что это реверс. Частично заходит на территорию соседних стран, оттуда маленькую трубу проложили, соединили пару труб, и делают вид, что гоняют эти объёмы. На самом деле их нет", - цитирует российского президента пресс-служба Кремля.

По его словам, без транзита "и не будет газоснабжения Украины".

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.