Транзит нефти по "Дружбе" могут восстановить 3 мая

Нефтетранспортная компания "Укртранснафта" заявила о завершении встречи операторов магистрального нефтепровода "Дружба", транзит нефти могут возобновить в мае. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба предприятия.

"Стороны обсудили предложения относительно возможных путей урегулирования ситуации, возникшей из-за временной остановки нефтепровода "Дружба" и определили техническое решение. Со своей стороны представители Российской Федерации обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года", - сказано в сообщении.

Во встрече принимали участие глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель гендиректора товарно-транспортных операций "Транснефть-Дружба" Владимир Росляков, генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко и президент компании PERN S.А. Игорь Василевский.

Напомним, накануне "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды". Ранее предприятие усилило контроль качества транспортируемой через территорию Украины нефти в связи с информацией о поступлении некачественной нефти из России.

В январе-марте транзит нефти через Украину увеличился на 5,2% до 3,403 млн тонн по сравнению с январем-мартом 2018 года. В 2018 году транзит нефти через Украину снизился на 4,3%, или на 603 тыс. тонн до 13 335 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом (13 938 тыс. тонн).