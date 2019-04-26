Полиция сообщила о подозрении экс-главе одного из обанкротившихся банков

Следователи киевской полиции сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн долларов (ч.5 ст.191 УК) экс-главе одного из обанкротившихся банков.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполии в Киеве.

"Не имея необходимых решений кредитного комитета банка, подозреваемый подписал договоры на предоставление двух кредитов коммерческой структуре. Одна на сумму 300 тысяч долларов США, вторая - более чем на 1,2 млн долларов США. Эти средства перечислили на счета иностранцев. Предполагалось, что эти кредиты структура получила, чтобы наладить бизнес в Украине. Однако у нас есть обоснованные подозрения, что это было лишь прикрытием для вывода денег из банка, ведь импортный контракт на поставки товаров так и не выполнили", - рассказал заместитель начальника отдела следственного управления ГУНП в г. Киеве Сергей Кривун.

Заявителем в деле выступил Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который занимается ликвидацией банка.

Банкира собираются арестовать.

Напомним, что на ликвидации сейчас находится 88 банков.