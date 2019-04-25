Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине
Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине
​Рада приняла закон об украинском языке
​Рада приняла закон об украинском языке
Путин упростил получение гражданства России для украинцев из ОРДЛО
Путин упростил получение гражданства России для украинцев из ОРДЛО
Зе-команда. Хто не/є хто?
Зе-команда. Хто не/є хто?
Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания
Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания
Бабочка и Рада
Бабочка и Рада
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Штаб Зеленского представил "военную доктрину"
Штаб Зеленского представил "военную доктрину"
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрд

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился до  $40,18 млрд.

Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрд
Фото: LB.ua

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на 0,54 млрд долларов, до 78,78 млрд долларов (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают "Українські Новини".

Государственный и гарантированный государством долг на конец марта 2019 года составил 2 146,64 млрд гривен, или 78,78 млрд долларов против 2 111,99 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 марта составил 1 859,16 млрд гривен (68,23 млрд долларов) против 1 819,80 млрд гривен (67,42 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,64 млрд долларов до 40,18 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился на 14,29 млрд гривен до 764,29 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 0,26 млрд долларов до 28,05 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 марта составил 287,48 млрд гривен, или 10,55 млрд долларов.

Напомним, общий госдолг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов, до 78,32 млрд долларов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также