Бабочка и Рада
Бабочка и Рада
​Рада приняла закон об украинском языке
​Рада приняла закон об украинском языке
В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)
В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Зе-команда. Хто не/є хто?
Зе-команда. Хто не/є хто?
У Зеленского отреагировали на указ Путина о паспортизации ОРДЛО
У Зеленского отреагировали на указ Путина о паспортизации ОРДЛО
Путин упростил получение гражданства России для украинцев из ОРДЛО
Путин упростил получение гражданства России для украинцев из ОРДЛО
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
Российские журналисты написали Зеленскому открытое письмо
Российские журналисты написали Зеленскому открытое письмо
ГлавнаяЭкономикаБизнес

​АМКУ разрешил Ахметову купить еще два облэнерго

Сделка обеспечит ДТЭК монопольное положение на рынке поставки электроэнергии.

​АМКУ разрешил Ахметову купить еще два облэнерго
Фото: EPA/UPG

Антимонопольный комитет Украины 25 апреля разрешил компании "ДТЕК Нафтогаз" купить у VS Energy более 50% акций "Киевоблэнерго" и "Одесаобленерго".

Об этом пишет "Наші гроші".

По оценке издания, после этой покупки группа Рината Ахметова превысила порог 35% на рынке поставки электроэнергии, что является признаком монополии.

Согласно закону Украины "О защите экономической конкуренции" монопольным (доминирующим) положением хозяйствующего субъекта может быть признано в том случае, если его доля на рынке превышает 35%.

Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, член команды избранного президента Владимира Зеленского, заявил, что ДТЭКу будет принадлежать 42% всех распределительных сетей в Украине и 48% рынка поставки.

Напомним, 28 декабря 2018 АМКУ закрыл дело в отношении энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. АМКУ признал, что ДТЭК не злоупотреблял монопольным положением, а его рыночная доля в генерации электроэнергии не превышает 25%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также