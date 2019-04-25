​АМКУ разрешил Ахметову купить еще два облэнерго

Антимонопольный комитет Украины 25 апреля разрешил компании "ДТЕК Нафтогаз" купить у VS Energy более 50% акций "Киевоблэнерго" и "Одесаобленерго".

Об этом пишет "Наші гроші".

По оценке издания, после этой покупки группа Рината Ахметова превысила порог 35% на рынке поставки электроэнергии, что является признаком монополии.

Согласно закону Украины "О защите экономической конкуренции" монопольным (доминирующим) положением хозяйствующего субъекта может быть признано в том случае, если его доля на рынке превышает 35%.

Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, член команды избранного президента Владимира Зеленского, заявил, что ДТЭКу будет принадлежать 42% всех распределительных сетей в Украине и 48% рынка поставки.

Напомним, 28 декабря 2018 АМКУ закрыл дело в отношении энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. АМКУ признал, что ДТЭК не злоупотреблял монопольным положением, а его рыночная доля в генерации электроэнергии не превышает 25%.