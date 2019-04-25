​Гонтарева: отмена национализации Приватбанка приведет к коллапсу

Государство заберет из банка 155 млрд гривен, и он обанкротится.

Бывший преседатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что отмена национализации Приватбанка приведет к финансовому коллапсу.

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода", назвав решение Окружного административного суда Киева "полным беззаконием".

"В случае отмены национализации будет реституция, и государство заберет влитые в банк 155 млрд гривен, после чего банк будет немедленно признан неплатежеспособным и будет ликвидирован. Я надеюсь, что такого сценария никто не допустит, потому что это просто финансовый коллапс. Поэтому верю, что правда восторжествует", - заявила Гонтарева.

По ее словам, три "полностью неправомерных решения судов по Приватбанку" свидетельствуют о правовом произволе.

Напомним, что Гонтарева возглавляла Национальный банк в период, когда государство спасло Приватбанк от банкротства, национализировав его.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.