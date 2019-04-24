​Глава правления ПриватБанка не верит, что банк вернут Коломойскому

Глава правления Приватбанка Петр Крумханзл сомневается, что банк будет возвращен экс-владельцу Игорю Коломойскому.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Отмечается, что Крумханзл поговорил с журналистами издания, когда уже было понятно, что Владимир Зеленский станет новым президентом Украины. На тот момент Коломойский еще не начал выигрывать ключевые суды о национализации Привата, но уже заявил о желании как минимум получить, компенсацию в $2 млрд за потерю банка.

"Я уверен, что банк невозможно вернуть бывшим собственникам", - сказал глава правления банка.

"Во-первых, банк вне политики. А что касается смены собственника, то мы неоднократно заявляли, что единственным юридически и практически возможным путем выхода Минфина из числа акционеров является продажа банка международному инвестору. Это наша стратегическая цель", - добавил он.

Крумханзл также рассказал, что не участвует в управлении дочками банка в Латвии и на Кипре.

"Мы не участвуем в управлении латвийским ПриватБанком. Знаю, что в любом случае наш пакет акций будет продан. На Кипре у нас филиал – сейчас мы движемся в сторону минимизации его деятельности", - отметил он.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.

18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

20 апреля Печерский райсуд Киева признал недействительным договор о личном поручительстве Коломойского по кредитам рефинансирования, которые были выданы Приватбанку до вхождения государства в его капитал.

<a href="https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5saWdhLm5ldC8iJmd0O9CY0YHRgtC+0YfQvdC40LombHQ7L2EmZ3Q7PC9w">