Международное сообщество призывает срочно созвать Координационных центр по введению нового рынка электроэнергии

Менее чем за 3 месяца до даты введения нового рынка электроэнергии не в полной мере проработан ряд вопросов.

Международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призывает оперативно провести заседание Координационного центра по введению нового рынка электроэнергии.

Об этом идет речь в совместном письме Главы представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, директора Европейского Энергетического Сообщества Янеса Копача, Глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора Миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц. Документ адресован премьер-министру Владимиру Гройсману, главе комитете ВР по ТЭК Александру Домбровскому, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, министру энергетики Игорю Насалику, и.о. министра финансов Оксане Маркаровой, главе НКРЭКУ Оксане Кривенко.

«Призываем вас как можно скорее созвать совещание Координационного центра (Координационного центра по обеспечению внедрения нового рынка электрической энергии, - ред.), чтобы критически проанализировать состояние внедрения новой модели рынка, выявить ключевые препятствия и устранить их».

Как говориться в документе, менее чем за 3 месяца до даты введения нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года не в полной мере проработан ряд вопросов. Международные партнеры готовы оказать максимальное содействии в их решении и своевременном введении реформы.

Как сообщалось, с 1 июля планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета ЕС. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макро финансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза в 2019 году.

Напомним, в конце марта НКРЭКУ приняла решение сохранить средневзвешенный тариф для населения на действующем уровне 1,03 грн за кВт⋅ч в новом рынке. В соответствующем письме указывается, что наиболее оптимальной является компенсация разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли "Энергоатома".