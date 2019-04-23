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Беларусь приостановила экспорт бензина и дизтоплива в Украину, Польшу и страны Балтии

Экспорт приостановлен до тех пор, пока вопрос с российской нефтью не решится.

Беларусь приостановила экспорт бензина и дизтоплива в Украину, Польшу и страны Балтии
Фото: EPA/UPG

Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. Об этом сообщил заместитель гендиректора "Белорусской нефтяной компании" (БНК) Сергей Гриб журналистам в Минске, передает «Интерфакс-Украина».

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу", - сказал Гриб, комментируя вопрос о последствиях сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти из РФ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - добавил С.Гриб.

Он отметил, что экспорт из Беларуси темных нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке.

В настоящее время, беларусская сторона работает над тем, чтобы не последовали санкции со стороны внешних контрагентов.

Он также подчеркнул, что Беларусь самостоятельно обеспечивает потребности внутреннего рынка с учетом принятого в конце прошлого года решения России о запрете поставок нефтепродуктов в республику и сокращения объемов переработки на НПЗ из-за некачественной нефти. Гриб сказал, что такое падение экспорта случилось в связи с увеличением поставок на внутренний рынок.

"Сокращение объемов экспорта происходит для обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктов", - добавил замгендиректора БНК.

Напомним, вчера, 22 апреля Беларусь заявляла, что ограничит экспорт нефтепродуктов в Украину, но не сообщалось, в какие еще страны поставка будет приостановлена. Экспертиза русской нефти показала, что превышена допустимая норма хлоридов в 100 раз.

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