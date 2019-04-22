Банкротиться могут все: в Украине становится возможным признание банкротом частных лиц

То, что уже давно работает в развитых странах, и чего так давно ждали в Украине, наконец-то случилось. Вернее, осталось подождать еще полгода. И в конце октября в Украине могут начать появляться первые прецеденты о начале процедуры признания банкротом физических лиц.

Фото: Atameken Business Channel

Одним из последних действий Петра Порошенко в должности президента Украины стало подписание Кодекса Украины по процедурам банкротства. Впрочем, на принятие этого решения у него ушло почти полгода.

Кодексом меняются процедуры банкротства для юридических лиц и вводится абсолютно новый для Украины институт банкротства частных лиц. Также одним махом законодатели решили и вопрос отмены моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам, принятого в 2014 году.

Именно из-за опасения возможных новых протестов заемщиков и недовольства в обществе, возможно, Кодекс так долго и не подписывался.

Хочу отметить, что на Западе аналогичные процедуры для частных лиц чаще называются «возобновление платежеспособности», так как этот механизм дает шанс начать «финансовую жизнь» с нуля, оставить долги позади, а не жить с ними годами и десятилетиями.

Когда

Кодекс вступает в силу через полгода после опубликования – то есть, ориентировочно, в конце октября 2019 года. Отличается только дата ввода в действие норм относительно ипотечных валютных кредитов – мораторий по таким кредитам будет снят через год после вступления в силу Кодекса, то есть в октябре 2020 года.

Чтобы начать процедуру реструктуризации валютных кредитов у сторон есть 5 лет.

Как

Процедура банкротства частных лиц происходит в таком же порядке, как и юрлиц, но с некоторыми особенностями.

Физлица-предприниматели проходят процедуру по правилам физических лиц.

Процесс может быть начат только добровольно по заявлению должника в хозяйственный суд.

Заявление может быть подано если долги превышают 30 минимальных зарплат (на сегодня это 125 190 гривен), или долг не обслуживается более двух месяцев, или вынесено постановление в исполнительном производстве об отсутствии имущества, на которое можно обратить взыскание. Или же существует угроза неплатежеспособности в ближайшее время.

Если суд решает начать производство, назначается арбитражный управляющий. Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, прекращаются насчитываться штрафные санкции по кредитам.

У должника и кредиторов есть 120 дней чтобы договориться о плане реструктуризации долгов (который не может превышать 10 лет). Если этого сделать не удалось – начинается процедура банкротства, арбитражным управляющим формируется ликвидационная масса (имущество, которое будет выставлено на продажу).

Арбитражный управляющий будет проверять предоставленную информацию о имуществе, проводить его оценку. Скрыть информацию об имуществе будет тяжело – арбитражный управляющий получает право доступа к госреестрам с данными о человеке.

В ликвидационную массу не может быть включена единственна квартира должника и его семьи, площадью не больше 60 кв. м или дом не более 120 кв. м.

Где

Действие Кодекса распространяется только на территорию Украины. То есть недвижимость, средства на счетах и любые активы, расположенные за пределами нашей страны, не могут быть включены в ликвидационную массу.

При этом на время процедуры банкротства должнику может быть, по решению суда, временно запрещено выезжать за границу.

Жизнь после

Даже если имущества должника не хватит закрыть всю задолженность, после завершения процедуры банкротства все его долги списываются.

3 года такой человек не может считаться лицом с безупречной деловой репутацией (это может стать препятствием для занятия определенных должностей).

В течение 5 лет человек должен сообщать о факте банкротства перед получением кредита, и не сможет вновь начинать процедуру банкротства.

Валютная ипотека

Отдельный механизм прописан для заемщиков, оформивших ипотечные кредиты в иностранной валюте.

Долг будет конвертирован в гривну по курсу НБУ на день открытия дела о неплатежеспособности.

Далее, будет произведена оценка текущей рыночной стоимости жилья.

Должник должен будет погасить задолженность равной стоимости жилья, уменьшенной пропорционально части тела валютного кредита, которая была погашена.

Например, по состоянию на сегодня квартира была оценена в 1 млн гривен. Заемщик взял кредит на 100 тыс. долларов и успел выплатить по телу 30 тыс., то есть 30%. Таким образом, размер долга перед банком будет определен в 700 тыс. гривен.

Если общая площадь квартиры не превышает 60 кв. м или жилая площадь которой не превышает 13,65 кв. м на каждого члена семьи, или общая площадь жилого дома не превышает 120 кв. м, процентная ставка по такому плану реструктуризации составит «индекс ставок по 12-месячным депозитам физических лиц НБУ плюс 1 процентный пункт».

На сегодня это 16,4% годовых. План реструктуризации заключается на 15 лет. Если площадь недвижимости больше, то процентная ставка будет на 2 процентных пункта выше, а срок – 10 лет. По согласованию сторон могут быть установлены другие условия, но не хуже указанных.

Почему может не заработать

Процедура не самая простая и дешевая для должника.

Так, желающему получить статус банкрота вместе с заявлением надо подавать декларацию об имущественном состоянии за последние три года с информацией о своем и членах семьи имуществе, доходах и расходах. Плюс копии документов о совершенных должником в течение года до момента подачи заявления сделок в отношении принадлежащего ему движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале.

Расходы, для людей у которых действительно сильные проблемы с финансами, предстоят не малые.

Так, надо будет внести на счет оплату труда арбитражного управляющего за 3 месяца – это 37,5 тыс. грн. Плюс оплатить судебный сбор – от 768 до 9 605 грн.

И самое главное – с суммы списанных долгов надо будет заплатить налог на доходы физлиц в размере 18%.

Еще один момент, негативный уже для кредиторов - у нас отсутствует реальная процедура выявления банковских счетов физических лиц,

По словам депутатов, в будущем есть планы дорабатывать нормы, как минимум, внести правки в Налоговый кодекс. А через время ужесточить условия для должников, следуя философии что пусть пока украинцы привыкнут к таким новым реалиям и возможностям.

Не стимулирует начинать процедуру банкротства и существующая судебная исполнительная система – многие годами не платят по кредитам, и взыскать с них почти ничего нельзя.

Прогноз

Кодекс не вызовет бума банкротств физлиц в первое время.

Во-первых, и сам инструмент не понятен большинству населения, во-вторых, мало кто захочет нести расходы на него.

Кодекс, как ни странно, будет стимулировать стороны договариваться, заключать договора реструктуризации.

Также надо будет ждать судебной практики, ведь в законе хватает противоречивых моментов.

Первыми нормами закона начнут пользоваться валютные заемщики и состоятельные должники – у кого есть средства и большие долги, но «правильная» подготовка к процедуре, ее проведение даст возможность много сэкономить.

Как возможный сценарий динамики роста таких дел можно рассмотреть пример России, где институт банкротства частных лиц работает с конца 2015 года. Впрочем, с отличиями, одно из которых – процедуру банкротства могут инициировать не только сами должники, но и кредиторы и даже налоговая. Если за первые полгода работы нового закона в РФ им воспользовались только 5 тысяч человек, то в 2018 году уже 44 тысячи человек были признаны банкротами. И есть дела с исками где требования превышают 15 млн долларов США. Конечно, и население и уровень закредитованности в России выше, чем в Украине, но динамика является показательной.

Институт банкротства физических лиц давно и успешно работает в США, Канаде, Австралии, Японии и почти всех странах Европы. Причем в США еще с 19-го века.

Поэтому Украина стала немного ближе к развитым странам, а Кодекс о банкротстве и еще ряд недавно принятых законов об отношениях кредиторов и заемщиков будет поднимать уровень финансовой грамотности населения, улучшать условия ведения бизнеса в стране и развивать финансовый сектор Украины.