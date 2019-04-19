Мотивація змінити життя, або саме той чарівний копняк

Весна вже давно прийшла, а це означає, що потрібно брати себе у руки і діяти. Змінювати те, що давно мріяли змінити, братися до тих речей, до якого давно хотіли дібратися. Зараз саме той час і той момент. Не обіцяйте зробити все завтра чи з понеділка, робіть зараз. От я спробувала зібрати найкращі книги, що продемонструють вам, як важливо зараз. Змінити життя – легко, якщо знати, як і з чого починати. Пропоную почати саме з цих книг.

Автор не просто письменник, він також був експертом з ефективної організації життя та консультував керівників організацій. Його книжка допоможе впорядкувати думки, справи та загалом життя, – звісно, якщо прислухатися до його порад та впровадити їх у власне життя. Хочете керувати часом правильно – тоді ця книжка – те що треба. Досліджуйте і змінюйте свої пріоритети, й ви будете на половині шляху. Як-не-як все залежить тільки від нас, і автор показує, як можна швидше досягти бажаного. Багато тез підкріплені прикладами, що дозволяє читачеві спостерігати за тим, як все використовується на практиці. Одним словом, якщо ви шукали саме ту психологічно-мотиваційну книжку, то це – саме вона!

У першому розділі книжки авторки пропонують тверезо оцінити себе і свої можливості, зробити переоцінку ваших можливостей, страхів та дій. Вони пишуть про явище прокрастинації простими доступними словами, це важливо. Ви дізнаєтесь, чому ми потрапляємо у пастку цього явища.

Друга частина книги детально пояснює взаємини із часом, а саме – важливість усвідомити, скількома годинами у добі ми реально володіємо, і як, виходячи із цього, робити правильні підрахунки. Тобто скільки часу потрібно виокремлювати на те чи інше завдання. Іноді ми не встигаємо виконати справи, оскільки виокремили для цього замало часу. Тому і з'являється проблема з постійним відкладанням справ на потім, а це – найгірша звичка з можливих. Перестаньте відкладати, і заживете в гармонії, впевнені авторки, то можливо, спробуєте?

Чи замислювались ви, який період вашого життя ви зараз проживаєте? Що через 5-10-15 років у вас не буде стільки сил, натхнення чи можливостей? Як важливо розуміти свій теперішній стан, і діяти саме зараз? Ці питання порушує автор книги «Важливі роки», наводячи аргументи про те, що вік від 20 до 30 років є чи не найважливішим у нашому житті. Саме у цей період ми формуємо фундамент нашого життя – роботу, сім'ю та наше «я». У трьох розділах читач має змогу дізнатися про: Роботу (чому важливо накопичувати капітал, шукати роботу за вподобанням), Любов (як зробити правильний вибір, як важливо мати опору на все життя), Розум та тіло (наш розум найактивніший в цей вік, потрібно використовувати його максимально).

Якщо ви саме та людина, якій від 20 до 30, читайте негайно! Це справді хороший поштовх та вдалі аргументи

З Крісом Брауном вам не буде нудно. Він як ніхто знає, що людині запалу вистачає на дуже короткий час, і саме тому він шукав методи продовження цього запалу. Залишатися в цьому азарті важливо. Ми або прокидаємось і досягаємо успіху, або не прокидаємося і спимо все своє життя. Книга водночас є креативним щоденником, має оригінальне оформлення, містить мінімум тексту та спрямовує на максимум дій.

Сформуйте чіткий план дій, скористайтесь структурованим описом з детальними поясненнями окремих важливих акцентів, і заповніть врешті поля і сторінки, що є порожніми і очікують вашого результату. Ви впишете їх для власної гордості та подальшого натхнення. Перегляньте вашу щоденну рутину, змінюйте її та працюйте. А звичка до вас прийде за 21 день. Небагато, правда ж?

Ми доволі часто ставимо собі запитання: чи справді потрібно мені те, що я роблю? Авторка пропонує знайти ту межу для читача, яка надихатиме його чи її на Можу та Хочу. Крім того, що авторка ґрунтовно все пояснює, вона також пропонує практичні вправи, які відкривають шлях до мети. Шлях до ХОЧУ починається з дій, про це варто завжди пам'ятати. Займатись улюбленою справою – це вже половина дороги, адже працювати тоді легше та простіше. Якщо є ще й пристрасть, то ви досягнете немалих висот.

Раджу прочитати цю книжку тим, хто не може вибрати дорогу, по якій хоче іти протягом свого життя, оскільки вона точно наштовхне вас на потрібні думки.

Ця класична книжка помітно відрізняється від інших подібних, що розповідають, як розбагатіти. Звісно, Наполеон Гілл пропонує різноманітні принципи та більше уваги приділяє духовному компоненту. Тих, хто не читав книжку, дещо збиває з пантелику назва, та насправді книжка глибока, вона надихає, сприяє пізнанню себе та зосереджує багато уваги на важливих нематеріальних складових багатства.

Якщо ви справді зацікавленні в самопізнанні та мотивації, прагнете розвивати власне терпіння, дізнатися, як успішним людям вдалося досягти бажаного, книжка розкриє ці секрети і розповість, що потрібно на шляху до досягнення багатства – як фінансового, так духовного (друге – не менш важливо!). Книжка доповнена науковим практичним посібником, який потрібно виконувати крок за кроком. Додаток змушує нас аналізувати текст книги, повертаючись до нього знову і знову, а це, беззаперечно, додасть вам результативності.

Джон Манн – колишній офіцер військово-морських сил США, а це свідчить про дисципліну та певні його орієнтири. Він ділиться у книжці своїми життєвими навичками, здобутими під час навчання у війську. Велику увагу автор приділяє велику зосередженості, оскільки вважає, що це одна з найважливіших навичок у досягнені успіху. Кожний розділ відкриває нову історію ведення бізнесу, нові критерії, різноманітні аспекти та дає відповіді на поширені запитання. Джон Манн формує свій алгоритм успіху: пряме наведення – довершеність – лідерство. Саме про ці критерії йдеться у розділах. Власне, завдяки цим принципам можна досягти цілей в особистому і професійному житті.

Збалансованість – запорука успіху. Це книжка про справжніх хантерів, що полюють за цим станом, адже він – як вогонь – запалює серця та може приносити користь людям. Якщо ви бажаєте розширити свою свідомість та світогляд, у цьому допоможуть напрацювання Стівена Котлера та Джеймі Уіла.

Людський розум здатний на щось більше, ніж ми собі уявляємо. Автори вперто переконують, що ми є «свідками вибуху, зростання руху, спрямованого на штурм небес і викрадення вогню». Наше сьогодення таке, що кожній людині доступні абсолютно усі ресурси, і це досягнення потрібно неабияк цінувати, адже в давнину ці привілеї отримували виключно обрані. Героями книжки є античні філософи та пророки, хіппі та агенти спецслужб, інженери, які вживають мікродози психоделіків, – одним словом усі ті, хто прагне побачити ще не бачене.

Марк Менсон – не лише письменник, а й блогер, який спробував навчити читача витонченому мистецтву забивати на все. Звучить, звісно, все дуже просто. Та чи це так насправді? Усі ми рано чи пізно вигораємо чи потрапляємо у стан депресії. Саме тому автор рекомендує, перш за все, зрозуміти таку істину – халепи трапляються з усіма. Їх варто прийняти, як парадоксально це не звучить. З усього негативу варто зосередитись на досвіді, що буде корисний для майбутнього себе. Ви не подумайте, що Марк Менсон вчить байдужості – ні, він вчить правильно розставляти пріоритети. В книзі йдеться про те, як правильно визначати, що важливе, а що ні. На що варто витрачати час, а що є нісенітницею. Книга підійде для читачів різного віку й потребами, оскільки поради є універсальними та реально продуктивними, якщо їх застосувати.

Келлі Макгонігал ділиться небанальними порадами для досягнення власних цілей. Раджу читати цю книжку не поспішаючи, вдумливо та використовувати поради одразу, якщо маєте таку змогу. Авторка подає цікаві приклади й дає різноманітні практичні поради, що є великим плюсом книжки. Серед них, наприклад, – правильно оцінюйте себе та свої можливості, заохочуйте позитивні зміни, адже тоді зможете сприйняти і схвальну критику зі сторони. Лише правильне виховання свого «я», дисципліна та позитивне ставлення до себе справді сприятимуть здатності тверезо оцінити власні шанси та таланти. Авторка чітко пояснює явище сили волі й ділиться тим необхідним, що сприятиме її розвитку.