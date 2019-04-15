Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства через полгода после его принятия

Президент Петр Порошенко 15 апреля подписал принятый еще в октябре прошлого года Кодекс по процедурам банкротства.

Об этом он сообщил на встрече с представителями бизнеса.

"Я сегодня подписал закон о банкротстве. Несмотря на то, что у нас было несколько вопросов относительно организационного оформления, я думаю, что мы на уровне нормативных документов найдем возможность. У нас есть позиция ВР, комитета, и я очень благодарен правительству за принципиальную позицию", - сказал Порошенко.

Кодекс по процедурам банкротства состоит из двух частей: "Корпоративное банкротство" и "Восстановление платежеспособности физического лица".

Главное новшество кодекса - это введение процедуры банкротства и восстановления платежеспособности физического лица. Инициировать процедуру банкротства сможет только должник, у кредитора не будет такой возможности. В рамках банкротства невозможно будет отобрать единственное жилье должника (квартира до 60 квадратных метров или дом до 120 квадратных метров), а также средства на пенсионных счетах или в фондах социального страхования.

В то же время сокрытие доходов и активов будет основанием для отказа в списании долга.

Часть, посвященная корпоративному банкротству, предполагает ликвидацию лишних барьеров и упрощения доступа к процедурам, в частности самого должника, увеличение возможности для санации и создания эффективных механизмов внесудебного урегулирования, исключение всех положений, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это, объединение мирового соглашения и санации в единую процедуру.

Также кодекс предлагает предоставить обеспеченным кредиторам право инициировать дело о банкротстве, предусмотреть возможность участия обеспеченных кредиторов в голосовании при принятии решений, установить, что во время процедуры санации должника по ходатайству обеспеченного кредитора суд может принять решение о прекращении действия моратория на его требования, если предмет обеспечения не будет использоваться для процедуры санации должника.

Кодексом предлагается передать ключевые полномочия от комитета кредиторов к собранию кредиторов, уменьшить кворум при повторном проведении первого собрания, если первая попытка не удалась из-за неявки кредиторов с необходимым количеством голосов; ввести голосование по одобрению плана санации классами кредиторов, обеспечить участие кредиторов в выборе арбитражного управляющего, установить обязанность арбитражного управляющего раскрывать кредиторам информацию о финансовом состоянии должника и ходе производства по делу о банкротстве через Интернет; установить приоритетность требований текущих кредиторов перед конкурсными.