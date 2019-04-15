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"Киевгорстрой" признали лучшим застройщиком Киева Новости компаний

"Киевгорстрой" признали лучшим застройщиком Киева
Фото: Domik.ua

Холдинговую компанию «Киевгорстрой» признали лучшим застройщиком столицы. Соответствующий рейтинг, в который вошли 8 строительных компаний, составлен журналом «Личный счет».

Как отмечают организаторы рейтинга, в прошлом году «Киевгорстрой» занимал первенство на рынке недвижимости по нескольким позициям.

«По данным консалтинговой компании UTG, среди лидеров строительного рынка в 2018 году были компании-застройщики:«Киевгорстрой»,«Укрбуд»,«Интеграл-Буд», STOLITSA Group и «ДСК-Житлобуд». Причем, по информации компании «Евро Рейтинг», среди 250 столичных новостроек большинство новых проектов стартовало в трех компаниях: «Киевгорстрой», «Интеграл-Буд» и «Укрбуд». Лидером стал «Киевгорстрой» — 9 новых проектов», — говорится в материале.

По словам Главы правления — президента «Киевгорстроя» Игоря Кушнира, в прошлом году компания неоднократно получала награды за первенство, и 2019 не станет исключением.

«Любое признание или «золото» в рейтинге — это повод быть еще лучше. В настоящее время «Киевгорстрой» работает над возведением более 60 жилых домов. А общий задел компании составляет почти 2 млн кв. м недвижимости. Потребность в новом жилье есть, возможности его строить тоже, поэтому работаем дальше. Тем более, что работу компании оценивают настолько высоко», — отметил Игорь Кушнир.

В настоящее время на рынке Киева насчитывается около 250 новостроек и около 100 строительных компаний.

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