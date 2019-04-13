Суд снял с Коболева штраф на 1,36 млрд гривен

Подольский районный суд Киева 3 апреля отменил штраф в размере 1,363 млрд гривен, наложенный на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева Энергетической таможней Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в судебном реестре.

Первая часть штрафа в размере 7,027 млрд грн была отменена судом еще в июле 2018 года.

Штраф на 1,36 млрд гривен был связан с тем, что "Нафтогаз" не предоставил дополнительную декларацию о поставках в ноябре 2015 газа с документами, которые бы подтверждали отраженные в ней количественные сведения.

Защита Коболева в суде указала, что эти документы не были поданы по объективным причинам, так как их не подписал контрагент "Нафтогаза" компания "Газпром", с которой существует спор относительно объема поставленного газа.

Рассмотрев материалы дела, суд признал отсутствие противоправных действий со стороны "Нафтогаза" и его должностного лица в части уклонения от уплаты таможенных платежей и неуплаты таможенных платежей и отменил постановление Энергетической таможни ГФС о наложении на Коболева штрафа в размере 1,362 млрд гривен.

Напомним, "Нафтогаз" до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту газа осенью 2015 года, поскольку стороны не пописали акта приема-передачи. НАК объясняет это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, который несанкционированно поставляются российской компанией на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Эти объемы "Нафтогаз" не признает и отказывается подписывать выставленный "Газпромом" акт.

"Нафтогаз" прекратил поставку газа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей 19 февраля 2015 года. С того времени поставки газа на эту территорию осуществляет российский "Газпром". До 2018 года он выставлял счета по его оплате "Нафтогазу". Украинская компания не признает эти поставки, поскольку они осуществляются без ее контроля и ведома. Этот газ был предметом спора в Стокгольмском арбитраже, который стал на сторону украинской компании. После вынесения решения арбитражем "Газпром" прекратил выставлять "Нафтогазу" счета за этот газ.