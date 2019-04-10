Молокозавод в Ичне подал иск к Минобороны на 591 тыс. гривен

"Ичнянский молочно-консервный комбинат" понес убытки в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов.

Ичнянский молочно-консервный комбинат требует от Министерства обороны 0,6 млн гривен за ущерб, нанесенный взрывами на арсенале около Ични Черниговской области. Об этом говорится в материалах суда.

Ранее в апреле молочный комбинат подал иск в суд, требуя от арсенала Минобороны (воинская часть А1479) возмещения 591 326 гривен ущерба, причиненного в результате взрывов и пожара, которые произошли на территории ответчика. В обоснование исковых требований истец указывает, что 9 октября 2018 года из-за взрывов проводилась эвакуация жителей Ичнянского района. Из-за этого произошла остановка работы на комбинате, он был отключен от электро- и газоснабжения.

"Вследствие срочного прекращения работы предприятия были прекращены производственно-технологические процессы по переработке сырья, в связи с чем сырье испортилось, а предприятию причинен материальный ущерб", - сказано в иске.

Суд принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу.

Напомним, 9 октября 2018 года начались массовые взрывы и пожар на арсенале боеприпасов Министерства обороны около Ични Черниговской области. Спасатели эвакуировали из зоны возможного поражения более 12 тыс. местных жителей.Погибших и травмированных в результате взрывов не было. Тушение пожара на арсенале длилось две недели, а разминирование территории в зоне разлета снарядов завершилось только в декабре. Следствие считает основной причиной происшествия диверсию.