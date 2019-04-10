Кабмин расширил список товаров, запрещенных для импорта из России

Кабинет министров 10 апреля расширил список товаров, запрещенных для импорта из России.

Решение было принято на заседании правительства.

В перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров происхождением из России были внесены банки, бутылки и другая стеклянная тара. Это сделано в ответ на ограничительные меры России, а также в связи с обращением ассоциации предприятий стеклянной промышленности "Стекло Украины".

В 2018 году импорт стеклотары из России превысил $8 млн, что почти в два раза выше, чем годом ранее

Также запрещен ввоз формалина, карбамидо-формальдегидного концентрата и карбамидо-формальдегидных смол; пружины для тележек грузовых вагонов, электрическая апаратура для коммутации или защиты электрических колец (реле), которая используется в устройствах железнодорожной автоматики хозяйства сигнализации и связи.

Запрет тоже связан с обращением отечественных производителей, а также в качестве ответных мер на ограничительные действия России.

Напомним, в январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину ряда российских товаров. Под запрет попали, в частности, российское мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты, лук, кетчупы, рыба, печенье и другие товары.

Позже список несколько раз расширялся.

Контрсанкции Украина ввела после того, как Россия приостановила действие Договора о зоне свободной торговли с Украиной с 1 января 2016 года. К тому же, с 1 января 2016 Россия включила Украину в перечень стран, из которых запрещен ввоз в сельхозпродукции, сырья и продовольствия.