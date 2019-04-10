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Кабмин расширил список товаров, запрещенных для импорта из России

Эмбарго коснулось стеклянной тары, формалина, пружин для грузовых вагонов.

Кабмин расширил список товаров, запрещенных для импорта из России
Заседание Кабинета министров
Фото: пресс-служба кабмина

Кабинет министров 10 апреля расширил список товаров, запрещенных для импорта из России.

Решение было принято на заседании правительства.

В перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров происхождением из России были внесены банки, бутылки и другая стеклянная тара. Это сделано в ответ на ограничительные меры России, а также в связи с обращением ассоциации предприятий стеклянной промышленности "Стекло Украины". 

В 2018 году импорт стеклотары из России превысил $8 млн, что почти в два раза выше, чем годом ранее

Также запрещен ввоз формалина, карбамидо-формальдегидного концентрата и карбамидо-формальдегидных смол; пружины для тележек грузовых вагонов, электрическая апаратура для коммутации или защиты электрических колец (реле), которая используется в устройствах железнодорожной автоматики хозяйства сигнализации и связи.

Запрет тоже связан с обращением отечественных производителей, а также в качестве ответных мер на ограничительные действия России.

Напомним, в январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину ряда российских товаров. Под запрет попали, в частности, российское мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты, лук, кетчупы, рыба, печенье и другие товары.

Позже список несколько раз расширялся.

Контрсанкции Украина ввела после того, как Россия приостановила действие Договора о зоне свободной торговли с Украиной с 1 января 2016 года. К тому же, с 1 января 2016 Россия включила Украину в перечень стран, из которых запрещен ввоз в сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

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Источник: "Українські новини"
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