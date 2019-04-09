ЕИБ оценил в €1,5 млрд свои инвестиции в развитие малого и среднего бизнеса в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) уже направил €1,5 млрд на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине и планирует продолжать финансирование. Об этом заявил руководитель украинского представительства ЕИБ Жан-Эрик де Загон, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Наш банк уже направил на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине в целом EUR 1,5 млрд и планирует продолжать деятельность по финансированию проектов для малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Также Жан-Эрик де Загон рассматривает Харьковскую область как одну из приоритетных для сотрудничества в Украине и ведет переговоры с властями Харькова об участии в проекте "Безопасный город".

"Чтобы развивать малый и средний бизнес, необходимо создать хороший климат. Мы видим, что в Харьковском регионе действительно есть развитие как в медицинской сфере, так и в сфере транспорта, в сфере образования, делается много для того, чтобы инфраструктура и условия жизни становились лучше. Это делается благодаря усилиям местной власти и банка", - заявил Ж.-Э. де Загон на брифинге перед началом форума Kharkiv SME day в Харькове во вторник.

"Мы находимся на стадии переговоров. Конкретных договоренностей еще не достигли, но мы продвигаемся очень плодотворно по этому пути... Вчера, в частности, мне показывали такой пилотный диспетчерский центр (центр управления дорожным движением города - ИФ), который будет служить для того, чтобы хорошо работала сеть дорог, инфраструктура. Мы уже дали €21 млн на это и далее будем сотрудничать ", - сказал Ж.-Э. де Загон.

Безопасный город – это комплексная система видеонаблюдения, с центром мониторинга всех происшествий в городе. На данный момент систему внедряют в разных городах Украины.

Напомним, Европейский инвестиционный банк в феврале 2019 года заявил, что готов рассмотреть выделение средств на реконструкцию трассы Киев-Одесса.

В июле 2018 года Украина подписала кредитный договор с ЕИБ, в рамках которого он планирует выделить 75 млн евро на безопасность дорожного движения. Этот проект будет реализован во Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве и Каменце-Подольском.