Суд готов признать национализацию "Приватбанка" незаконной

Решение будет обнародовано, вероятно, еще до или на следующий день после второго тура.

В Окружном административном суде города Киева под председательством судьи Павла Вовка готовится решение о признании национализации Приватбанка незаконной. Об этом говорится в материале "Приват для президента ", опубликованном на LB.ua. Вероятная дата оглашения решения - 18 апреля. Однако, как говорится в тексте, его, возможно, перенесут на 22-е апреля (на следующий день после выборов) по причине опасений, что Петр Порошенко сможет «отмотать» решение назад.

В команде Порошенко такую вероятность признают.

«К сожалению для нас, решение будет абсолютно правовое. Вряд ли вы найдете хоть одного квалифицированного юриста, который скажет, что оно сфабриковано, «притянуто за уши»", - говорится в тексте со ссылкой на одного из членов команды действующего президента. По его словам, это связано с тем, что на этапе национализации Нацбанк часто действовал «на грани полномочий».

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабинет министров решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY. Экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства и рассматривается Окружным судом с июня 2017 года в закрытом режиме. Всего украинских судах находится свыше 150 исков по «Приватбанку» от обеих сторон.

На днях Игорь Коломойский заявил, что «Приватбанк» его больше не интересует, но он хочет получить денежную компенсацию от государства в размере двух миллиардов долларов.