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В ВТО подтвердили право России ограничивать транзит украинских товаров

Минэкономики считает решение экспертов подтверждающим право Украины вводить торговые ограничения для противодействия российской агрессии.

В ВТО подтвердили право России ограничивать транзит украинских товаров
ВТО
Фото: ictsd.org

Группа экспертов Всемирной торговой организации подтвердила право России вводить ограничения на транзит украинских товаров, объясняя это требованиями безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях.

Об этом говорится в сообщении ВТО, передают "Українськi Новини".

Согласно отчету, группа экспертов высказала мнение, что Россия может вводить ограничения на транзит украинских товаров во время чрезвычайной ситуации в международных отношениях. Пр этом в отчете сказано, что если бы Россия ввела указанные меры в обычное время, то Украина могла бы оспорить их в соответствии со ст. 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Советник министра экономического развития и торговли Роксолана Подласая сообщила, что Минэкономики считает решение экспертов подтверждающим право Украины вводить торгово-экономические ограничения для противодействия российской агрессии.

"Такие выводы группы экспертов одновременно означают, что все действия Украины в торгово-экономической сфере направлены на противодействие агрессии Российской Федерации является безусловно оправданными в глазах международного права и международного сообщества (санкции, эмбарго, ограничения в сфере валютно-финансового регулирования и все другие ограничения)", -сообщила Подласая.

Она отметила, что такие ограничения были оспорены Россией (дело DS525). Согласно этому делу, Россия указывает, что ограничения Украины в отношении импорта сельхозпродукции (введены 30 декабря 2016) и печатной продукции (от декабря 2016) являются дискриминационными.  Дело находится на стадии консультаций, экспертная группа еще не сформирована.

Напомним, Россия с января 2016 года запретила прямые транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан, а с июля - в Кыргызстан. Перевозки разрешено осуществлять через территорию РФ только при въезде с территории Беларуси.

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