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​"Нафтогаз" планирует подойти к "очень сложной зиме" с 20 млрд газа в хранилищах

1 января транзит через Украину может остановиться.

​"Нафтогаз" планирует подойти к "очень сложной зиме" с 20 млрд газа в хранилищах
Глава Нафтогаза Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве, 13 июня 2014 года.
Фото: EPA/UPG

"Нафтогаз Украины" планирует к следующему отопительному сезону увеличит запасы в хранилищах до 20 млрд кубометров. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

"В этом году перед нами стоит задача создать запасы газа больше, чем мы это делали раньше. Действие существующих контрактов с Газпромом завершится 1 января и Украины должен подготовиться к любым деструктивным решений Кремля, в частности к прерыванию транзита. К зиме в ПХГ необходимо накопить около 20 млрд куб газа - такие объемы достаточны, чтобы гарантировать тепло в домах при любой погоде и политической обстановке", - написал Коболев в фейсбуке.

По его мнению, это станет сигналом для России о том, что Украина готова к любому развитию события и "игра на вентиле" лишь навредит репутации "Газпрома".

Пресс-служба "Нафтогаза" в свою очередь отмечает, что Украину ждет "очень сложная следующая зима". Компания в связи с этим призвала других участников рынка присоединиться к созданию страховых запасов, предусмотренных законом "О рынке газа".

Напомним, с 5 апреля Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд куб. м.

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