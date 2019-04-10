В Киеве продали за 351 млн гривен бизнес-центр обанкротившегося ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел аукцион по продаже офисного центра, который принадлежал ликвидируемому ВТБ Банку.

Здание БЦ "Сигма" на бульваре Вацлава Гавела удалось продать за 351 млн гривен, говорится в системе "Prozorro.Продажи".

Самую высокую цену за недвижимость на аукционе предложила компания "Житомирский мебельный комбинат", которую контролирует Вадим Григорьев.

Напомним, в ноябре 2018 года правление Нацбанка признало ВТБ Банк неплатежеспособным в связи с сокращением объема ликвидности и ухудшением финансового положения.

Российские владельцы ВТБ ничего не сделали для того, чтобы предотвратить неплатежеспособность и не предпринимали мер для улучшения ликвидности банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен будет выплатить вкладчикам 942,7 млн гривен в качестве компенсации.