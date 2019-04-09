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"Нацкорпус" в центре Киева требует расследования оборонного скандала

Националисты проводят акцию "Вдуй свинарчукам".

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" в Киеве провели акцию "Вдуй свинарчукам" с требованиями активизировать расследование хищений в оборонном комплексе.

Активисты "Нацкорпуса" колонной прошли к зданиям правоохранительных органов: Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, озвучив там свои требования, сообщает корреспондент LB.ua.

После этого у Администрации президента на Банковой около двух сотен активистов раздали розовые воздушные шары с изображением перечеркнутого рыла свиньи. Также они соорудили инсталляцию из чемоданов, на которых написаны фамилии представителей действующих органов власти, в том числе и президента Петра Порошенко.

Активисты требуют “назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества; обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом”.

Митингующие планируют передать свои требования представителям силовых структур, а от генпрокурора требуют еженедельных отчетов о состоянии расследования дел, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Территорию Администрации президента охраняет около сотни правоохранителей.

Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что сын Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн гривен.

Пока что из всей тройки задержан только Рогоза. Он находится под судом по делу о мошенничестве, не связанному с "Оптимумспецдеталью", и недавно получил новое подозрение в неуплате налогов. Второй фигурант - Виталий Жуков - до недавнего времени не имел статуса и числился как знакомый, который вывел Рогозу на Игоря Гладковского.

Игорь Гладковский называет это расследование фейком, но несмотря на это его отец был уволен с должности первого замсекретаря СНБО.

9 апреля Президент Петр Порошенко назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Раньше комиссию возглавлял Олег Гладковский.

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