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С начала суток боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

С начала суток боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, из них пять раз - с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики вели огонь по позициям ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь; дважды - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции бойцов ООС: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка; дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе села Золотое-4", - говорится в вечерней сводке.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Потерь среди военнослужащих нет.

Напомним, сегодня на Донбассе при разминировании водопровода погиб сапер. Еще двое сотрудников ГосЧС получили ранения.

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