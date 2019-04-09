Украинским журналистам будут вручать премию им.Гонгадзе

В Киеве представили новую награду в сфере журналистики – премию имени Георгия Гонгадзе. Учредителями премии выступила общественная организация Pen Ukraine в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес школы и интернет-издания "Украинская правда", которое основал Гонгадзе.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Размер премии составит $3 тыс. Первое награждение пройдет 21 мая – в день рождения Георгия Гонгадзе.

"Для меня эта премия будет для тех, кто отважно, ответственно и по-новому создает для Украины пути для поиска правды и сохранения доверия. Я хочу, чтобы эта премия служила, как когда-то он сам, определенным барометром в журналистской среде, а будущие обладатели служили бы примером в профессии", - сказала Мирослава Гонгадзе во время скайп-включения на презентации премии 9 апреля в Киеве.

Награда призвана поддержать журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют свой профессионализм, компетентность, создают материалы, которые приводят к решению или пониманию определенных проблем в обществе и изменений в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды.

Мирослава также отметила, что хотелось подчеркнуть важные для журналистской профессии составляющие – ответственность, сохранение доверия и принципиальность.

"Георгий был на самом деле не только бойцом медийного фронта, он на самом деле старался создавать новые смыслы, форматы в журналистике", - добавила она.

Лауреатов премии будут выбирать жури из 9-ти человек. Среди них: члены семьи Георгия Гонгадзе, представители Pen Ukraine, "Украинской правды", Ассоциации выпускников Киево-Могилянской бизнес школы, а также авторитетные медиаэксперты, интеллектуалы и общественные деятели.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года в Киеве. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.

За убийство журналиста в январе 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил бывшего начальника департамента внешней разведки МВД Алексея Пукача к пожизненному тюремному заключению.

Несмотря на то, что на одном из судов, Пукач намекал, что мотивы для убийства имелись у бывшего президента Леонида Кучмы и главы его администрации Владимира Литвина, в январе 2019 года генпрокурор Юрий Луценко констатировал, что юридических доказательств вины Кучмы в организации убийства журналиста Гонгадзе нет.