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С начала года полиция открыла 63 производства ​по преступлениям в сфере деятельности журналистов

В суд направлены шесть обвинительных актов.

С начала года полиция открыла 63 производства ​по преступлениям в сфере деятельности журналистов
Фото: Владислав Мусиенко

За четыре месяца 2019 года Национальная полиция открыла 63 уголовных производства по преступлениям в сфере деятельности журналистов. По результатам расследования в суд направлены шесть обвинительных актов, в 52 уголовных производствах принято решение о закрытии дела.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что по ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) зарегистрировано 46 преступлений, по ст. 345-1 УК (угроза или насилие в отношении журналиста) - 12; по ст. 347-1 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) - четыре; по ст. 348-1 УК (посягательство на жизнь журналиста) - одно.

В течение 2018 года следователями Национальной полиции начато досудебное расследование по 258 уголовным производствах по преступлениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК - 176, ст. 345-1 УК - 72, ст. 347-1 УК - 9, ст. 348-1 УК - 1).

"Больше всего уголовных преступлений указанной категории зарегистрировано в г. Киеве (47), Закарпатской (30), Черновицкой (25), Одесской (24), Днепропетровской (14) областях. Во Львовской - 12, Донецкой - 11, Ровенской - 10, Винницкой, Полтавской, Харьковской - по 8, Запорожской и Херсонской - по 7, Киевской - 6, Луганской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях - по 5.

За указанный период в суд направлено 26 уголовных производств за 33 уголовных преступлений, из которых: по ст. 171 УК - 14, ст. 345-1 УК - 18, ст. 347-1 УК - 1 правонарушения. В 243 уголовных производствах в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии.

Напомним, в прошлом году в мире погибли 94 журналиста.

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