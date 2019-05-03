Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
ГлавнаяОбществоЖизнь

В субботу в Киеве до +20 градусов, местами дожди

Днем обещают кратковременные грозы.

В субботу в Киеве до +20 градусов, местами дожди
Фото: primamedia.ru

В субботу, 4 мая, в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

На западе Украины облачно, дождь, местами с грозами, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах дожди, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.В Моршине дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце дожди, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +16…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также