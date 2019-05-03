Во Львове эвакуировали вокзал, аэропорт и пять гостиниц из-за сообщения о минировании

Сегодня утром неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и 5 отелей во Львове. Об этом сообщили в региональном управлении полиции, пишет Zaxid.net.

Информация поступила в полицию на электронную почту.

Отели находятся на ул. Романчука, Городокская, Галицкая, Звенигородская и на пр. Свободы. На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Напомним, накануне полиция сообщила о задержании "лжеминера" в Киеве. 35-летний мужчина ранее уже привлекался в ответственности за телефонное хулиганство, в этот раз его поместили под медицинский надзор на время досудебного расследования.

Кроме того, в Волынской области суд приговорил другого "телефонного хулигана" к 2,5 годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании.