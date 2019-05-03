Во Львовской области с отравлением госпитализированы 57 нацгвардейцев

В воинской части во Львовской области произошло массовое отравление служащих Национальной гвардии, госпитализированы 57 военных. Об этом сообщила пресс-служба Западного территориального управления Нацгвардии на своей странице в Фейсбуке.

Первые пострадавшие обратились в медчасть еще 29 апреля. Из медпункта военной части 27 человек направили в военный госпиталь в Золочеве. На следующий день в госпиталь поступили еще 30 военнослужащих этой же части.

Как отметили в пресс-службе, накануне все больные находились на службе по охране общественного порядка во Львове. К некоторым из них приезжали родственники.

Отмечается, что все продукты питания, поступающих на обеспечение военной части, проходят входной контроль и их качество подтверждается сопроводительными документами. В военной столовой питается более 300 человек, поэтому говорить о том, что военнослужащие потребили некачественные продукты питания в столовой, нет оснований. Тем не менее в столовой воинской части были отобраны пробы пищевых продуктов, готовой пищи, смывы и прочее. Результаты будут известны в ближайшее время.

Всем военнослужащим, в которых обнаружены признаки расстройства пищеварения, была предоставлена вся необходимая медицинская помощь. На сегодня их состояние здоровья удовлетворительное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 425 - халатное отношение к военной службе.