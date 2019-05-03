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В Каменском сгорела мастерская на территории школы

В результате пожара никто не пострадал

Фото: Пожар на территории школы в Каменском обошелся без жертв

В Каменском пожарные больше часа гасили пожар на территории общеобразовательной школы. На ул. Александра Стовбы сгорело подсобное помещение - бывшая мастерская, где хранились старые вещи и мебель, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В результате пожара никто не пострадал.

Огонь повредил имущество и перекрытия одноэтажного здания на общей площади 75 кв.м. Локализовать огонь удалось в 17:29, а полностью ликвидировать - в 18:27. На месте работали 8 спасателей и две единицы техники.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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