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ОБСЕ продлила мандат миссии в российских пунктах пропуска на российско-украинской границе

Мандат миссии продлен до конца сентября.

ОБСЕ продлила мандат миссии в российских пунктах пропуска на российско-украинской границе
Фото: EPA/UPG

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила до 30 сентября 2019 года мандат наблюдательной миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска (ПП) "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области на границе с Украиной.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене, передает

Укринформ.

"Во время заседания Постоянного совета в четверг было принято решение о продлении мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до 30 сентября 2019", - сообщили в представительстве.

Согласно решению, мандат миссии остается без изменений. Наблюдатели будут осуществлять мониторинг ситуации и передвижений через границу на двух российских пунктах пропуска и сообщать об этом в своих отчетах.

Напомним, российская делегация в ОБСЕ постоянно сопротивляется попыткам Украины расширить мандат Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на все неподконтрольные украинской власти участка границы.

Миссия выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, принятого на основе консенсуса.

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