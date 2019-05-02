Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова

Следователи начали досудебное расследование в отношении харьковских экспертов, которые не смогли установить скорость движения автомобиля Елены Зайцевой в момент ДТП 18 октября 2016 года. Об этом сообщает местное издание.

Холодногорский отдел полиции открыл уголовное производство в отношении экспертов из Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса по ч. 2 ст. 384 - заведомо ложный вывод эксперта с целью искусственного создания доказательств стороны обвинения или защиты УК Украины.

Уголовное дело открыли после соответствующего заявления адвоката Геннадия Дронова Сергея Перепелицы.

"У нас есть целый ряд претензий. Непонятно, как они начертили условную линию. И не могли определить угол, в зависимости от которого автомобиль Дронова пересек или не пересек ее", - объяснил адвокат Перепелица.

По его словам, к уголовной ответственности могут привлечь четырех специалистов, которые проводили автотехническую экспертизу: эксперта инженерно-транспортных исследований Виталия Варлахова, эксперта сектора исследований технического состояния транспортных средств Валерия Ольхова, эксперта видео- и звукозаписи Анну Роман, эксперта сектора трассологических исследований Юлию Носатенко.

С момента начала досудебного расследования никого из них не отстранили от работы в НИИ. По закону, следствие может продолжаться в течение года.

Напомним, 26 февраля Киевский районный суд вынес приговор Зайцевой и Дронову - 10 лет заключения с запретом управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Позже адвокаты обоих осужденных подали апелляцию. Адвокат Дронова требует полного оправдания своего подзащитного, защитница Зайцевой - смягчения приговора.