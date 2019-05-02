Командующий ООС: за год Украина вернула под контроль три населенных пункта

С начала операции ВСУ вернули под контроль около 24 км кв. территории.

Командующий операции Объединенных сил Сергей Наев рассказал, что за год проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные освободили три населенных пункта и вернули под контроль 24 км кв. территории.

Об этом Наев заявил в своем обращении в Фейсбукке в день годовщины начала операции.

"Так начался новый этап вооруженной борьбы за свободу Украины, где уже Объединенные силы, объединенные патриотизмом, мужеством, опытом под единым командованием приступили к выполнению определенных задач ради нашей победы... Все это происходило под бешеную канонаду из всех калибров, которыми российские захватчики испытывали нас на прочность. Но мы выстояли!!! Мы, Объединенные силы, стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь своего оружия и продолжили борьбу с врагом", - сказал Наев.

Он также отметил, что с начала операции ВСУ вернули под контроль около 24 км кв. территории, в том числе три населенных пункта (хутор Вильный, Пивденное, Шумы). Также было проверено на наличие взрывоопасных предметов почти 4 576,7 га; уничтожено 52 655 взрывоопасных предметов; восстановлено 1 000 га территорий в хозяйственных целях; изъято из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. боеприпасов, в пользу государства изъяты материальные ценности, которые использовались незаконным способом, стоимостью около 274 млн гривен.

Напомним, 30 апреля 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции (АТО) и начале операции Объединенных сил (ООС).

Ране, в марте, Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева Командующим объединенных сил. До этого Наев проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, ранее возглавлял оперативные командования "Восток" и "Юг" в зоне АТО.