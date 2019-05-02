Число обстрелов на Донбассе увеличилось до 18

За прошедшие сутки рссийско-оккупационные войска 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"1 мая вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды с 120 и 82 мм минометов - около населенного пункта Пески; трижды с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка и Николаевка; восемь раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельское, Пищевик, Верхнеторецкое и Широкино; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Гранитное, Лебединское и Николаевка.

Под обстрелами также оказались населенные пункты Южное и Станица Луганская.

С начала текущих суток боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ: дважды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь.

Напомним, с начала дня в среду, 1 мая, в ходе боевых действий на Донбассе были ранены двое украинских военных.

30 апреля на Донбассе было 13 обстрелов. В этот день погиб боец 24 ОМБр имени Короля Данила, еще один военный был ранен.

29 апреля боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

28 апреля, на Пасху, боевики трижды за сутки открывали огонь, потерь тоже не было.