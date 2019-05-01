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Паводок на Быстрице повредил автомобильный мост в Ивано-Франковской области

Одно из сел может быть отрезано от цивилизации.

Паводок на речке Быстрице-Надворнянской 1 мая повредил автомобильный мост между селами Бытков и Пнив в Ивано-Франковской области. Движение по нему приостановлено.

Об этом сообщила депутатка Надворнянского райсовета Татьяна Пришляк в фейсбуке.

Фото: facebook.com/tprislak

Фото: facebook.com/tprislak

Мост начал разрушаться около 9 часов утра. Вечером она написала, что уровень воды значительно снизился, но угроза полного разрушения аварийного участка остается высокой.

"Если это произойдет, то Бытков не только останется отрезанным от мира, а еще, вполне вероятно, будет без электроэнергии. Опоры высоковольтной линии - как раз на пути нового русла, которое прокладывает себе горная река", - сообщила депутатка.

Напомним, что утром 1 мая Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о существенном ухудшении погодных условий по всей Украине и возможных паводках в западных областях.

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