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Дело Коцабы направили на повторное рассмотрение в Коломыйский суд

Первый приговор был вынесен почти три года назад в Долине.

Дело Коцабы направили на повторное рассмотрение в Коломыйский суд
Фото: galka.if.ua

Ивано-Франковский апелляционный суд направил обвинительный акт в отношении блогера Русланы Коцабы на повторное рассмотрение в Коломыйский горрайонный суд.

Об этом говорится на сайте коломыйского суда.

Первое заседание назначено на 24 июля.

Коцабе, ранее не судимому жителю Ивано-Франковска, вменяют государственную измену, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Он активно выступал против проведения мобилизации.

12 мая 2016 года Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в препятствовании Вооруженным силам Украины, однако оправдал по обвинению в госизмене.

14 июля 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области оправдал Коцабу, и он вышел на свободу.

1 июля 2017 года Высший специализированный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил оправдательный приговор.

Долинский суд отказался рассматривать обвинительный акт и решил вернуть обвинительный акт прокуратуре, но 26 февраля 2019 года апелляционный суд Ивано-Франковской области отменил это постановление.

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