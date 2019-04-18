Зеленский считает, что у Донбасса не должно быть особого статуса

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский считает, что у оккупированного Донбасса не должно быть особого статуса. Он также исключает принятие закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", - сказал Зеленский.

По его мнению, жителей оккупированного Донбасса и остальной Украины разделяет "информационная стена".

"То, что наши политики говорят: построить стену и так далее. Ее выстроили, но не из кирпичей. Ее выстроили еще хуже. Стены вроде как нет, но она информационно страшная. Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии… И то, что мы с ними не говорим - это самое страшное", - заявил Зеленский.

Он также рассказал об инициативе его команды, которая заключается в создании русскоязычного европейского медиа-портала "для правдивого освещения событий в Украине".

"Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот, что надо говорить. Это наши заложники там", - добавил Зеленский.

Напомним, Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО осенью 2014 года, но внесла в него изменения весной 2015 года, которые так не позволили ему начать действовать. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

В октябре прошлого года Рада продлила действия закона до конца 2019 года.

В начале года президент Петр Порошенко заявлял, что никакой федерации или специального статуса для отдельных регионов в Украине не будет.