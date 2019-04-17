Коломойский пообещал вернуться в Украину после победы Зеленского

В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину. Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", передает Радио Свобода.

На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил: "Ну конечно. Я собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи ... Чтобы не было предвыборных каких-то ... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - пояснил олигарх.

Игорь Коломойский с сентября 2018 живет в Израиле, в городе Герцлия. На вопрос "Схем", с чем это связано, бизнесмен отметил, что перебрался из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам" в ожидании что "скажут адвокаты в связи с последним данным, которые появились в прессе"

На уточняющий вопрос, имеет ли он виду расследование в США, которое проводит ФБР, Коломойский ответил: "Адвокаты посоветовали побыть здесь, пока прояснится ситуация".

Американское интернет-издание The Daily Beast опубликовало материал «Украинский олигарх-миллиардер Игорь Коломойский находится под следствием ФБР». В подзаголовке указывается, что Игорь Коломойский попал под следствие по обвинению в финансовых преступлениях.

Следователи рассматривают потенциальные финансовые преступления, включая отмывание денег, сообщили изданию три отдельных человека, знакомые с темой. Вместе с тем издание также приводит слова адвоката олигарха Майкла Салливана, который говорит, что Коломойский не является обвиняемым ни в одном преступлении, и категорически отрицает утверждения, что он отмывал средства в США.

Ранее "Схемы" показали, как бизнес-партнер кандидата в президенты Владимира Зеленского по "95-му кварталу" Тимур Миндич, мэр Харькова Геннадий Кернес, гендиректор "1 + 1" media Александр Ткаченко и народные депутаты от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник и Андрей Шипко в апреле посещали израильский офис олигарха Игоря Коломойского. Наведывался в этот же период в офис олигарха также экс-министр энергетики и угольной промышленности времен Януковича Эдуард Ставицкий, которого Украина объявила в розыск.