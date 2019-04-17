КМИС: отрыв Зеленского от Порошенко постепенно сокращается

Киевский международный институт социологии зафиксировал постепенное сокращение разницы в рейтингах Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Вместе с тем оно продолжает оставаться очень большим - не менее 30 процентных пунктов.

С 6 по 16 апреля КМИС провел так называемое роллинговое исследование методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки телефонов.

"Обычное поквартирное исследование методом «лицом к лицу», как показывают результаты первого тура, несколько больше соответствуют результатам выборов, чем телефонный опрос, но оно не позволяет изучить динамику процессов. Бригады интервьюеров получают задания и по своему усмотрению могут распределять заданные выборки - сначала ехать в сельскую местность или сначала проводить интервью в городе и т.д. Скажем, если мы провели исследования с 9 до 14 апреля, то результаты характеризуют ситуацию не на 14 апреля, а в среднем за весь период (80% анкет могут быть собраны, например, с 9 по 12 апреля). Единственным способом изучения тенденций является роллинговое исследование. Недостатком является то, что эти исследования, осуществляемые по мобильным телефонам, репрезентативны для тех 93% населения, у которых есть мобильные телефоне (отсюда и большая погрешность при прогнозировании результатов выборов)", - прокомментировал исследование директор КМИС Владимир Паниотто.

Динамика рейтингов кандидатов при анализе длинных "волн" опроса по четыре дня (объем выборки - 800 респондентов) свидетельствует, что если в начале периода показатели были 72,6% на 27,4% в пользу Зеленского, то к концу исследования отрыв сократился до 66,9% на 33,1%.

Эти показатели учитывают тех респондентов, которые собираются принимать участие в выборах.

Погрешность исследования не превышает 5%.

Напомним, обычное исследование, проведенное КМИС 9-14 апреля, показало, что рейтинг Зеленского находится на уровне 72%, Порошенко - 25%.

Социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 5-10 апреля, показал, что во втором туре за Владимира Зеленского готовы проголосовать 71,4% избирателей, за Петра Порошенко - только 28,6%.