Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Дмитрия Крючкова на 45 дней содержания под стражей с возможностью внесения 7 млн 111 тыс. гривен залога.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Оглашал решение судья Максим Вишняк, который ранее был переведён в Киев из Луганского суда. Вишняк известен тем, что рассматривал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и отменил решение о передаче аэропорта "Одесса" в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд для Крючкова арест и залог в размере более 340 млн гривен.

Защита Крючкова готова оспаривать решение суда, сообщил LB.ua после заседания прокурор САП Виталий Кравец.

"Залог, озвученный судьей, откровенно говоря, немалый, но это в разы меньше, чем мы ходатайствовали", - сказал он.

Прокурор не исключил, что после изучения полного текста решения, будет подана апелляция.

"Пока мы останавливаем этот процесс на паузу", - сказал он.

В свою очередь, адвокат Крючкова Александр Лысак отметил, что защита недовольна решением суда о содержании под арестом из клиента на 45 дней или внесение залога в размере 7 млн111 тыс. гривен.

"Мы будем оспаривать это решение", - пообещал он.

Сам Крючков, покидая зал заседания в окружении конвоя, сообщил прессе, что у него есть средства для внесения залога. В таком случае, как постановил суд, он должен будет сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Ранее Крючков заявил, что не намерен сотрудничать со следствием и заявил, что директор НАБУ Артем Сытник получил взятку в размере 500 тыс. долларов за содействие расследованию дела против него.

Напомним, Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. Его задержали в аэропорту "Борисполь" в понедельник, 15 апреля.

Весной 2018 года он был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции.

Ранее журналисты "Схем" обнародовали расследование, в котором утверждают, что Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики. Депутат заявил, что подаст на журналистов в суд.