Аваков обеспокоен тем, что у штабов кандидатов разный подход к подготовке и проведению дебатов.

Министерство внутренних дел прогнозирует присутствие 60 тыс. зрителей на стадионе НСК "Олимпийский" во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, передают "Українськi Новини".

"Мы ожидаем на эти дебаты до 60 тыс. человек - граждан Украины, которые придут послушать и поддержать своих кандидатов. Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания к безопасности", - заявил Аваков.

Он отметил, что безопасность на стадионе и вокруг него будут обеспечивать около 10 тыс. правоохранителей.

Министр выразил обеспокоенность тем, что у штабов кандидатов разный подход к подготовке и проведению дебатов. Для согласований их позиций МВД проведет встречу со штабами Порошенко и Зеленского в 17:00 в среду.

Фото: facebook/Ігор Жданов

Фото: facebook/Ігор Жданов

Фото: facebook/Ігор Жданов

Фото: facebook/Ігор Жданов

Отметим, что НСК "Олимпийский" вмещает 70 050 зрителей.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил в Фейсбуке, что сегодня на стадионе прошло совещание всех профильных служб, а также опубликовал фото, сделанные внутри спортивной арены. Судя по снимкам, внутри стадиона уже монтируется сцена, а также специальное покрытие.

Напомним, ранее штаб Порошенко попросил отложить на час официальные теледебаты, чтобы успеть и на НСК "Олимпийский", и в студию "Общественного".