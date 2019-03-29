Кононенко намерен судиться с "Радио Свобода" из-за публикаций о его причастности к коррупционым схемам

Первый замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко намерен подать иск в иностранный суд на "Радио Свобода" за обвинение его программой журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" в причастности к аферам в энергетической сфере.

Об этом сообщил сегодня на брифинге внештатный советник Президента Петра Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев.

"Поскольку кейс, о котором я сейчас буду говорить, вчерашнее расследование программы "Схемы" "Радио Свободы", имеет непосредственное отношение к предвыборной кампании, ведь обнародовано за два дня до выборов, то его стоит рассматривать в контексте этой кампании. Как спикер предвыборного штаба уполномочен сообщить, что Игорь Кононенко, которого упоминали в этом расследовании, считает распространенную информацию недостоверной и произведенной с грубыми нарушениями журналистских стандартов. Соответственно, он принял решение в ближайшее время подать иск в суд на "Радио Свобода". Этот иск будет подан не в украинский суд, а в заграничный суд", - сказал Медведев.

Защищать интересы Кононенко в суде будет руководитель юридической фирмы Аtkins Thomson (Великобритания) Грэхэм Аткинс, который ранее представлял интересы Порошенко в суде против британской телерадиокомпании BBC.

Напомним, вчера днем британская корпорация "Би-Би-Си" извинилась перед Порошенко за распространенную недостоверную информацию о том, что его первая встреча с Президентом США Дональдом Трампом была организована за деньги.