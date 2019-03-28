Корпорация "Би-Би-Си" официально извинилась перед Порошенко

Британская корпорация "Би-Би-Си" принесла Президенту Украины Петру Порошенко извинения и согласилась возместить ущерб, нанесенный публикацией этого материала. Об этом сообщает редакция издания.

"В нашей новостной программе "News at Ten", а также в статье, опубликованной онлайн 23 мая 2018, мы неправильно утверждали, что президент Украины Петр Порошенко осуществил или позволил осуществить коррупционную/незаконную оплату в размере 400 000 долларов личном юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, чтобы короткая встреча между господином Порошенко и президентом Трампом была расширена в более существенные переговоры", - сказал юрист BBC.

"Мы считали, что в этих публикациях было сделано менее серьезное утверждение, направленное в адрес господина Порошенко, но ввиду того, что Высокий суд пришел к выводу, что это утверждение было представлено в изложенном выше ключи, мы рады признать, что это утверждение было ошибочным. Мы извиняемся перед Петром Порошенко за любой причиненный ущерб и согласны возместить ему убытки, судебные издержки. Мы также приняли участие в совместном заявлении на открытом судебном заседании", - добавил он.

Напомним, в феврале Высокий суд Лондона принял решение в пользу Порошенко, признав информацию о передаче денег не соответстсвующей действительности.