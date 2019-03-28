Избирательную кампанию Зеленского финансировали люди, связанные с Портновым и Фуксом

Избирательную кампанию кандидата в президенты Владимира Зеленского финансировали не только его друзья и коллеги, но и люди, связанные с окружением Андрея Портнова и Павла Фукса. Данные обнародованы в официальном отчете кандидата, опубликованном на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

Детальный разбор отчета опубликовал журналист "Наших грошей" Юрий Николов на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что доноры кампании Зеленского делают пяти- и шестизначные взносы, несколько человек в феврале пожерствовали от 1,5 до 3 млн гривен.

Среди самых крупных пожертвователей - супруга Зеленского Елена (1,5 миллиона), братья Шефиры (каждый по 1,5 миллиона), их родственницы Елена и Лариса Шефир (по 1 млн), 1,8 млн перечислил Евгений Ярмилко, партнер Шефиров по компании "ИНВЕСТ АНИМА"

"Среди жертвователей оказалась сравнительно большая купа юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют чуть ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они сравнительно немного, кто полтинник, кто сотку (тыс грн)", - написал Николов.

"Евгений Веничук и Игорь Мендограло – соответственно бывший директор и актуальный подписант фирмы «Укррослизинг», которая отжала через суд у Киева 2 ярда денег за вагоны метрополитена. Эти юристы как раз вошли в фирму, когда она стала принадлежать Фуксу, и обеспечили ей судебную победу. Раньше Веничук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова", - написал Николов.

400 тысяч отправила Валентина Стародубцева - бухгалтер адвокатского объединения "Пукшин и партнеры", где старшим партнером работает Андрей Богдан. Именно его называют за глаза теневым руководителем штаба Зеленского. Хотя официальный глава штаба Иван Баканов заверяет, что Богдан им помогает только как юрист.

Среди жертвователей также:

Владимир Макар, адвокат и бывший помощник Портнова в Раде, когда он был депутатом БЮТ (148 тысяч)

100 тысяч - Анна Косинова, адвокат АО "Колегія правозахисників", которое возглавляет дружественный к Портнову Иван Гранцев

127 тысяч - Оксана Мангул, адвокат юркомпании "Корпоративні технології", которой также руководит Гранцев.

Деньги на кампанию Зеленского передавали Ирина Спринская, адвокат, которая раньше была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, входившего в группу "молодых юристов" Портнова, Константин Гранич (тоже был помощником Пилипенко) и Карина Микитян (была помощницей Портнова и Пилипенко).

100 тысяч пожертвовал Евгений Веничук, руководитель "Центр фінансового лізингу", по иску которого в прошлом году арестовали счета "Укргазвидобування". Веничука журналисты связывали с окружением Сергея Левочкина и Андрея Портнова. А вот офшорная часть его фирмы связана уже с бизнесменом Павлом Фуксом.

Напомним, ранее глава штаба Зеленского Иван Баканов заявлял, что Фукс не финансирует их избирательную кампанию.