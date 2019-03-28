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Представитель Украины при ЕС призвал Евросоюз жестко отреагировать на задержания крымских татар

"Россия сознательно прибегает к эскалации ситуации на полуострове".

Представитель Украины при ЕС призвал Евросоюз жестко отреагировать на задержания крымских татар
Фото: www.vinrada.gov.ua

Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий призвал европейских партнеров "жестко и решительно" реагировать на массовые незаконные обысками домов и задержания крымских татар, которые прошли в среду в Симферопольском и Белогорском районах оккупированного Россией Крыма.

Об этом речь идет в комментарии украинского посла, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Точицкого, ситуация с нарушениями прав человека в Крыму и, в частности, обыски и аресты 27 марта, стали темой обсуждения в ходе встречи украинского посла со Специальным уполномоченным ЕС по правам человека Эмоном Гилмором.

"Мы также информировали институты ЕС, евродепутатов и государства-члены об очередных дерзких преступлениях Кремля в оккупированном Крыму. Мы призываем партнеров в ЕС реагировать жестко и решительно, ведь только такие действия способны остановить Россию", - уверен представитель Украины при ЕС.

По его мнению, сегодняшними действиями "Кремль стремится еще раз проверить на прочность европейское и трансатлантическое единство в вопросе противодействия агрессии против Украины и всего цивилизованного мира. Убежден, что запас этой прочности достаточный для возврата всех оккупированных территорий под контроль Украины", - заявил Точицкий.

Представитель Украины при ЕС считает, что масштабные обыски и задержания крымских татар, "устроенные сегодня во временно оккупированном Крыму российскими оккупантами, свидетельствуют, что Россия сознательно провоцирует и прибегает к эскалации ситуации на полуострове, все больше усиливает репрессии и преследования".

Точицкий особо подчеркнул, что усиление репрессий совпало по времени с пятой годовщиной оккупации полуострова, о которой "в мире никто, не смотря на ожидания Кремля, не забыл", а также с пятой годовщиной принятия резолюции Генеральной Ассамблеей ООН в отношении территориальной целостности Украины.

Напомним, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

В тот же день Киевский райсуд Симферополя отправил под арест девять из 24 задержанных крымскотатарских активистов.

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